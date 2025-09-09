Sivasspor, Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, bu önemli mücadele için antrenmanlarını sürdürüyor.

Sivasspor, Sarıyer Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas organizasyonları üzerine yoğunlaşan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Tedavi süreçleri devam eden Ahmet Çakmak, Kamil Fidan ve Luan Campos’un takımdan ayrı olarak düz koşu yaptığı belirtildi.

Sivasspor, Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki mücadele, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’da BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

