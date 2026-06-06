Montella'nın Miami Sınavı: Dünya Kupası Öncesi Son Prova!

2026 FIFA Dünya Kupası dev turnuvası öncesinde A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geliyor. Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak tarihi mücadele, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. İşte milli takımdan son gelişmeler ve Montella'nın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu...

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Montella'nın Miami Sınavı: Dünya Kupası Öncesi Son Prova!
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala, A Milli Futbol Takımı son provasına çıkıyor.

İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 gibi net bir skorla geçen Ay-yıldızlılar, bu kez Güney Amerika'nın güçlü ekiplerinden Venezuela karşısında gücünü test edecek. Türkiye, futbol tarihinde Venezuela ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ NE ZAMAN?

Milyonlarca futbolseverin ekran başına kilitleneceği karşılaşma, Florida'daki ünlü Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de (Cumartesi gecesi) hakemin ilk düdüğüyle başlayacak.

Milliler bu maçın ardından turnuva için Arizona Mesa'daki ana kamp merkezine geçecek ve 14 Haziran'da Avustralya karşısında ilk grup maçına çıkacak.

İKİ ÖNEMLI EKSIK

Teknik direktör Vincenzo Montella, turnuva öncesi taktiksel planlarını yaparken sakatlık engeline takıldı. A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız, Venezuela karşısında riske edilmeyecek ve forma giyemeyecek.

26 KİŞİLİK DÜNYA KUPASI KADROSU

Montella tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

  • Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
  • Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
  • Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
  • Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

Kaynak: AA

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