Hakan Safi'den Greenwood Bombası: Anlaşma Sağlandı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile dört yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Safi, seçimi kazanmaları halinde Greenwood'un sarı-lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

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Hakan Safi'den Greenwood Bombası: Anlaşma Sağlandı
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Safi, başkanlık seçimini kazanmaları halinde Greenwood ile dört yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Safi, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'KARİYERİNİN EN VERİMLİ YILLARINDA'

Greenwood transferine ilişkin detay veren Safi, "Mason Greenwood ile dört yıllık anlaştık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etti" dedi. Bu arada Greenwood'un, açıklamadan kısa süre önce Hakan Safi'yi Instagram hesabından takip etmesi dikkat çekti.

Hakan Safi'den Greenwood Bombası: Anlaşma Sağlandı - Resim : 1

Hakan Safi daha önce de Merih Demiral ve Luis Suarez ile anlaştıklarını açıklamıştı. Safi'nin transfer listesinde Hakan Çalhanoğlu ve Robert Lewandowski'nin de bulunduğu belirtiliyor.

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Kaynak: NTV Spor

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