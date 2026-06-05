Galatasaray'da Okan Buruk'la Devam Kararı

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Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yeni dönemin ilk önemli kararını teknik direktör Okan Buruk için verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı çalıştırıcıyla yola devam etme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sözleşmesi bulunan Okan Buruk'un kontratını 2 yıl daha uzatacak. Ayrıca tecrübeli teknik adamın yıllık ücretinde de Türk lirası bazında önemli bir artış yapılması planlanıyor.

4 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2022-23 sezonunda göreve gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza attı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, son dört sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 203 resmi maçta 2.27 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi