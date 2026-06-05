Galatasaray'da Okan Buruk'la Devam Kararı

Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'in ilk hamlesi teknik direktör Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı çalıştırıcıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son Güncelleme:
Galatasaray'da Okan Buruk'la Devam Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, yeni dönemin ilk önemli kararını teknik direktör Okan Buruk için verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin, başarılı çalıştırıcıyla yola devam etme konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, sözleşmesi bulunan Okan Buruk'un kontratını 2 yıl daha uzatacak. Ayrıca tecrübeli teknik adamın yıllık ücretinde de Türk lirası bazında önemli bir artış yapılması planlanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'la Devam Kararı - Resim : 1

4 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

2022-23 sezonunda göreve gelen Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza attı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, son dört sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında çıktığı 203 resmi maçta 2.27 puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihinin en başarılı teknik adamları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Okan Buruk Galatasaray
Son Güncelleme:
Beşiktaş, Vincenzo Italiano ile Görüşmelere Başlandığını KAP'a Bildirdi Beşiktaş Vincenzo Italiano’yu KAP’a Bildirdi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Yargılanan Erman Toroğlu Beraat Etti Erman Toroğlu Hakkında Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Reha Muhtar'ın Cenazesindeki Görüntü Saba Tümer’i İsyan Ettirdi Reha Muhtar’ın Cenazesinde Sitem
Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
Özgür Özel’in Kuracağı Partinin Adı Ortaya Çıktı İddiası: Ankara Kulisleri Hareketli! İşte Konuşulan Yeni Parti İsmi Özgür Özel’in Kuracağı Partinin Adı Ortaya Çıktı İddiası: İşte Konuşulan Partinin İsmi
Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak? Enflasyon Açıklandı, Tablo Netleşti Memur ve Emekli Maaşı Ne Olacak?
Enflasyonda 7 Ayın Zirvesi: Mayıs Ayı Rakamları Açıklandı Enflasyonda 7 Ayın Zirvesi: Mayıs Ayı Rakamları Açıklandı