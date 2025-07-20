Türk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli Oldu

Galatasaray, Victor Osimhen transferini noktalamak üzere... Sarı-kırmızılıların merakla beklediği transferde kulüp, Napoli'nin sonraki satıştan yüzde 20 pay talebini reddederek "Yüzde 10 veya kârdan yüzde 20 pay" dedi. Bu konuda da anlaşma sağlanmasıyla Osimhen’in iki gün içinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor.

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Türk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli Oldu
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Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, Türk futbol tarihinin en büyük transferini tamamlamak üzere. Nijeryalı santrafor Victor Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan kulüp Napoli ile sancılı bir pazarlık süreci geçiren sarı-kırmızılıların, son noktayı koymak üzere olduğu öğrenildi.

İtalyan basınındanLa Gazetta dello Sport, Osimhen’in Galatasaray'a transferinde resmi açıklamanın yarın veya salı günü yapılacağını yazdı. Tarihi anlaşmanın maddi ayrıntıları üzerinde anlaşılırken, geriye artık imzaların atılmasının kaldığı belirtildi.

Türk Futbol Tarihinin En Büyük Transferi... Osimhen'in İstanbul'a Geliş Günü Belli Oldu - Resim : 1

ÖDEME PLANI BELLİ OLDU

İtalyan kulübü ile 40 milyon euro peşin, iki taksitte 35 milyon euro olmak üzere toplam 75 milyon euro bonservis üzerine anlaşma sağlayan Galatasaray, Napoli'nin "İtalya ligine 3 yıl satılamaz" şartını da kabul etti. Napoli'nin bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesini reddeden Galatasaray, yüzde 10 ya da kârdan yüzde 20 pay üzerine konuşabileceğini bildirdi.

Bu konuların da netleşmesiyle Victor Osimhen’in uçuş planı belli olacak ve 26 yaşındaki yıldız santrafor İstanbul’a gelecek. Osimhen, yıllık 16 milyon euro maaş alırken, sözleşme süresi de 3+1 yıl olacak. Ayrıca gol, kupa, Avrupa’da tur gibi primler de sözleşmede dahil olacak. Osimhen’in maliyetinin bir kısmını sponsorlar karşılayacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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