Galatasaray, Avusturya’da Kampa Giriyor: Kadro Belli Oldu, İki Hazırlık Maçı Oynayacak

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Galatasaray, 2025/26 sezonu hazırlıkları kapsamında 19-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı oynayacak. İlk maç 20 Temmuz’da Admira Wacker, ikinci maç ise 23 Temmuz’da Cagliari Calcio ile yapılacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’ın 35 kişilik kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Álvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sánchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolò Zaniolo, Przemysław Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir.

Avusturya kampının ardından çalışmalarına İstanbul’da devam edecek olan Galatasaray, Match PR organizasyonuyla RAMS Park’ta iki hazırlık maçına daha çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz’da RC Strasbourg, 2 Ağustos’ta ise S.S. Lazio ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar, takımın yeni sezon öncesi performansını test etmek için önemli bir fırsat sunacak.

Kaynak: Haber Merkezi