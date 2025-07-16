Victor Osimhen Transferinde Skandal! Ölüm Tehditleri Almaya Başladı

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Napoli’nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen’in Galatasaray’a transfer süreci, sadece spor gündemini değil, kamu güvenliği tartışmalarını da alevlendirdi. Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen ve 41 maçta 37 gol atarak Süper Lig ile Türkiye Kupası’nı kazanan Osimhen’in kalıcı transferi için süren görüşmeler, Napoli’nin sert tutumu nedeniyle çıkmaza girdi. Bu durum, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken, olaylar skandal bir boyuta ulaştı.

'NAPOLİ BAŞKANI'NA ÖLÜM TEHDİDİ' İDDİASI

İtalyan basını ve Nijerya merkezli THISDAYLIVE’ın haberine göre, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen’in transferine izin vermediği gerekçesiyle sosyal medya üzerinden çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Tehditlerden birinde, “Osimhen’i bırakmazsan işin biter” ifadeleri yer alırken, bir şüphelinin kendisini “Türk mafyası” olarak tanıttığı iddia edildi.

Tehditlerin ciddiyetini değerlendiren Napoli polisi, De Laurentiis’in güvenliği için harekete geçti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi