'Osimhen' Krizi Gece Yarısı Patladı! Napoli'ye Rest! Galatasaray Masadan Kalktı

Sarı-kırmızılıların heyecanla transferini beklediği Victor Osimhen için yapılan görüşmeler durdu. Galatasaray ile Napoli arasındaki dün gece gerçekleşen görüşmede sarı-kırmızılılar, Napoli'nin yeni taleplerini reddederek müzakereleri noktaladı.

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'Osimhen' Krizi Gece Yarısı Patladı! Napoli'ye Rest! Galatasaray Masadan Kalktı
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Galatasaray'ın beşinci yıldızı takmasında büyük bir payı olan Nijeryalı santrafor Victor Osimhen için iki kulübün yılan hikayesine dönen görüşmesinde kritik bir gelişme yaşandı. Dün gece İtalya'daki görüşmede Galatasaray'ın Napoli'nin sunduğu şartları reddettiği ve görüşmeleri durdurduğu öğrenildi.

Transfer haberlerinde en güvenilir kaynaklardan biri olarak kabul edilen İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre Napoli, Galatasaray'dan 40 milyon euronun peşin, 35 milyon euronun da 2026'ya kadar ödenmesini talep etti. Diğer yandan Napoli sonraki satıştan da pay talep etti.

'Osimhen' Krizi Gece Yarısı Patladı! Napoli'ye Rest! Galatasaray Masadan Kalktı - Resim : 1

GALATASARAY REDDETTİ

Sarı-kırmızılı kulüp de İtalyan ekibin bu taleplerini kabul etmedi. Galatasaray, 35 milyon euroyu 2027'ye kadar ödemek isterken, sonraki satıştan pay vermeyi ise istemiyor.

Galatasaray'ın bu teklif dışında yeni bir teklif yapmayacağı ve Napoli'nin geri adım atmaması durumunda da görüşmek için masaya oturmayacağı bildirildi. Mazeret raporu vererek Napoli'nin hazırlık kampına katılmayan Victor Osimhen'in geleceğinin hafta sonuna kadar netleşeceği öngörülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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