Kyle Walker-Peters Resmen Beşiktaş'ta! İstanbul'a Geleceği Tarih Belli Oldu

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters transferinde sona yaklaştı. Siyah-beyazlı takım Kyle Walker-Peters'ın sona yaklaştı. Siyah beyazlılar sağ bek 27 yaşındaki İngiliz futbolcu ile anlaşma sağladı. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor.

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Kyle Walker-Peters Resmen Beşiktaş'ta! İstanbul'a Geleceği Tarih Belli Oldu
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Beşiktaş, sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Wayker-Peters'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istediği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor. Walker-Peters'ın burada sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.

Öte yandan kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile ilgili olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler içeren haberler hakkında açıklamamızdır.

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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