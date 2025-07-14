Elazığspor’da Hasan Ekici'ye Hüzünlü Veda

Elazığspor’da uzun yıllardır forma giyen savunma oyuncusu Hasan Ekici takımdan ayrıldı.

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Elazığspor’da Hasan Ekici'ye Hüzünlü Veda
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Elazığspor’un altyapısından yetişen ve uzun yıllardır bordo-beyazlı formayı terleten Hasan Ekici, yayımladığı mesajla camiaya veda etti.

"Ayrılıklar da sevdaya dahil" diyen genç oyuncu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün belki yollarımız ayrılıyor ama gönlüm hep bu formayla olacak. Altyapısından yetiştiğim, çocuk yaşta kapısından girdiğim ve yıllarca formasını terlettiğim Elazığspor'umuzdan aranızdan biri olarak ayrılıyorum. Bu kulüpte sadece futbolcu olmadım. Büyüdüm, öğrendim, düştüm, kalktım. Şampiyonluklar yaşadım, hayal kırıklıkları da. Ama her zaman sahaya çıktığımda aklımda tek bir şey vardı bu forma için elimden gelenin fazlasını vermek ve bu şanlı armaya layık olabilmek.

Zor zamanlarımız da oldu, çok şeyin eksik olduğu günler de. Ama hep inandım, hep mücadele ettim. Bugün ayrılıyorum ama kalbimin bir köşesi hep burada kalacak. Şanlı Elazığspor'umuzun bir an önce layık olduğu yerlere geleceğinden şüphem yoktur. Elazığspor benim için sadece bir takım değil, bir yuva oldu. Bu yuvaya, bana güvenen herkese, başta başkanım olmak üzere yönetim kuruluna, hocalarıma, çok kıymetli takım arkadaşlarıma, her daim bizler için emek veren değerli kulüp çalışanlarımıza ve büyük Elazığspor tarafına teşekkürü borç bilirim. Hakkım varsa sonuna kadar helal olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kal memleketimin takımı."

Kaynak: İHA

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