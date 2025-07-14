Türkiye’de Bir İlk: Muş’ta Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası

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Türkiye’de ilk kez düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Muş Kapalı Spor Salonu’nda 12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen şampiyona, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları’nda yer alacak para tırmanış branşının Türkiye’deki ilk resmi organizasyonu olarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

FARKLI KATEGORİLERDE KIYASIYA MÜCADELE

İki gün süren şampiyonada, AL1, AL2, RP1, RP2 ve RP3 kategorilerinde yarışan para sporcular, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Şampiyona, sadece para sporcularla sınırlı kalmadı; minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde de yarışmalar düzenlenerek organizasyonun kapsamı genişletildi. İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören etkinlikte sporcular, azim ve kararlılıklarıyla dikkat çekti.

AL2 ERKEK KATEGORİSİNDE AZAD ERTAN ZİRVEDE

AL2 erkek kategorisinde Azad Ertan, 00:41’lik süresiyle TOP çıkışına ulaşarak birinciliği elde etti. Özkan Bozkurt, 01:19’luk sürede 38+ çıkışıyla ikinci, Muhammed Sabır Korkmaz ise 01:45’lik sürede 37+ derecesiyle üçüncü oldu. Şener Bahçe 01:24 sürede 31+ çıkışıyla dördüncü, Kamuran Bartan 00:52 sürede 26 puanla beşinci, İskender Ünlü ise 01:38 sürede 23 puanla altıncı sırada yer aldı.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Muş Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törenle takdim edildi. Organizasyon, para tırmanış branşının Türkiye’de yaygınlaşması ve paralimpik sporlara ilginin artması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu, şampiyonanın geleneksel hale getirilmesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA