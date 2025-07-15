Boluspor Yeni Transferini Açıkladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattını kuvvetlendirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip 1999 doğumlu olan Akanbi ile anlaştı.
Boluspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1999 doğumlu Nijeryalı futbolcu Rasheed Akanbi ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA