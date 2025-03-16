Tuncay Şanlı'dan Maç Değerlendirmesi: 'Bu Galibiyete İhtiyacımız Vardı'

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Çorum FK konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden Şanlı, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçtan önce de oyuncu grubuyla da bunu konuştuk. Lige baktığımızda sıralamanın her hafta değiştiği, çok yakın olan bir puan durumu var. Biz puan durumuna bakmadan, maçtan önce de oyuncularımla konuştuğumda puan tablosunu bir kenara koyup tamamen mücadele gücümüzü ortaya koymamızın gerektiğini söyledim" diye konuştu.

'ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ'

Şanlı, maç performansını şöyle değerlendirdi:

"İlk yarıda istediğimiz oyun çıkmadı. Oyunun belirli bölümlerinde kenarları çok fazla kullanamadık. Geriye düştükten sonra reaksiyonları iyiydi. İkinci toplarda çok etkili değildik. İkinci yarı biraz daha agresif olmak istiyorduk. Öyle de başladık. Özellikle orta saha mücadelesinin çok yüksek olacağını da biliyorduk. Ama biz daha çok kenarları kullanmak istiyorduk. Önemli bir galibiyetti. Oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Yukarıdan kopmama adına ihtiyacımız da vardı. Sıralama sürekli değişiyor. Oyuncu grubu biraz dinlenecek, sonra yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: İHA