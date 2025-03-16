Yüksekova Spor ve Giresun Sanayispor Yenişemedi

TFF 1. Lig play-off maçında Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor takımını ağırladı. Yüksekova Şehir Stadı'nda oynanan ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabaka yoğun mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi takım, maçın 10. dakikasında Madiba Lee'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Her iki takım da oyunda dengeyi sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Giresun Sanayispor'un beraberlik golü ise 85. dakikada Rabia Karagül'den geldi. 1-1 berabere biten karşılaşmayı Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, kulüp başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar stadyumdan takip etti.

Kaynak: DHA