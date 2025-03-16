Kırıkkale FK'nın Mardin Karşısında Nefesi Yetmedi

TFF 3. Lig 4. Grup’un 24. haftasında, Kırıkkale FK sahasında ağırladığı Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırıkkale FK'nın Mardin Karşısında Nefesi Yetmedi

Karşılaşmada Kırıkkale FK adına goller 11. ve 66. dakikalarda Osman Arslantaş'tan geldi. Mardin 1969 Spor ise 72. dakikada Umut Dilek ve 90+6’da Mustafa Acar’ın attığı gollerle skora denge getirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi ekip galibiyete çok yaklaşsa da Mardin 1969 Spor, 90+6’da bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Maç Kadroları

Kırıkkale FK:

Onur Behiç Özalgan, Nuri Melih Mursal (dk. 56 Muharrem Öner), Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Sergen İlhan (dk. 56 Buğra Şahiner), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Emir Açıkgöz, Emre Keleşoğlu, Seyit Mehmet Söğüt (dk. 69 Behlül Aydın), Abdulkadir Korkut

Mardin 1969 Spor:

İsmail Cengiz, Serdar Yiğit (dk. 46 Ahmet Teker), Berkan Ünal, Ali Kemal Özkan (dk. 46 Serkan Köse), İslam Çerioğlu, Umut Dilek, Abdulsamet Kırım (dk. 61 Bedirhan Salih), Murat Şevik (dk. 46 Ahmet Can Özdemir), Aykut Sarıdoğan (dk. 76 Mustafa Acar), Ümit Kurt, Barış Sağır

Kaynak: İHA

Etiketler
Kırıkkale Mardin
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı Rakibini 5-1 Yendi Ağrı ASP Kadın Futbol Takımı Rakibini 5-1 Yendi
Yüksekova Spor ve Giresun Sanayispor Yenişemedi Yüksekova Spor ve Giresun Sanayispor Yenişemedi
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu Mevduat Faizlerinde Yeni Değişiklik: 650 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Belli Oldu
81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı 81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Ramazan Ayında En Çok Sipariş Edilen Yemekler Belli Oldu: Herkes İftarda ve Sahurda Meğer Bunu Yemiş Ramazan'da En Çok Sipariş Edilen Yemek Belli Oldu