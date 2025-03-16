Kırıkkale FK'nın Mardin Karşısında Nefesi Yetmedi

Karşılaşmada Kırıkkale FK adına goller 11. ve 66. dakikalarda Osman Arslantaş'tan geldi. Mardin 1969 Spor ise 72. dakikada Umut Dilek ve 90+6’da Mustafa Acar’ın attığı gollerle skora denge getirdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi ekip galibiyete çok yaklaşsa da Mardin 1969 Spor, 90+6’da bulduğu golle sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı.

Maç Kadroları

Kırıkkale FK:

Onur Behiç Özalgan, Nuri Melih Mursal (dk. 56 Muharrem Öner), Adem Ercan, Yıldıray Koçal, Sergen İlhan (dk. 56 Buğra Şahiner), Osman Arslantaş, Nurettin Çağlar, Emir Açıkgöz, Emre Keleşoğlu, Seyit Mehmet Söğüt (dk. 69 Behlül Aydın), Abdulkadir Korkut

Mardin 1969 Spor:

İsmail Cengiz, Serdar Yiğit (dk. 46 Ahmet Teker), Berkan Ünal, Ali Kemal Özkan (dk. 46 Serkan Köse), İslam Çerioğlu, Umut Dilek, Abdulsamet Kırım (dk. 61 Bedirhan Salih), Murat Şevik (dk. 46 Ahmet Can Özdemir), Aykut Sarıdoğan (dk. 76 Mustafa Acar), Ümit Kurt, Barış Sağır

Kaynak: İHA