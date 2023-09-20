Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklanırken, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam’ın yöneteceği duyuruldu.

Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında 22, 23, 24 ve 25 Eylül’de oynanacak olan karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde hakem Kadir Sağlam’ın düdük çalacağı belirtildi.

Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

22 Eylül Cuma

20.00 Gaziantep FK - İstanbulspor: Murat Erdoğan

23 Eylül Cumartesi

17.00 Pendikspor - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Burak Pakkan
20.00 Başakşehir - Galatasaray: Kadir Sağlam
20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Arda Kardeşler

24 Eylül Pazar

17.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ali Şansalan
17.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor: Erkan Özdamar
20.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

25 Eylül Pazartesi

20.00 Hatayspor - Trabzonspor: Burak Şeker

Kaynak: İHA

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