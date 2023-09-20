TFF'den açıklama: Kuntz dönemi resmen bitti
TFF yaptığı açıklamaya milli takımda Stefan Kuntz döneminin bittiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyon (TFF) yaptığı açıklamaya milli takımda Stefan Kuntz döneminin bittiğini açıkladı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
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