TFF'den açıklama: Kuntz dönemi resmen bitti

TFF yaptığı açıklamaya milli takımda Stefan Kuntz döneminin bittiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
TFF'den açıklama: Kuntz dönemi resmen bitti

Türkiye Futbol Federasyon (TFF) yaptığı açıklamaya milli takımda Stefan Kuntz döneminin bittiğini açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz’a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

Etiketler
Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım
Son Güncelleme:
Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği Servet değerindeki tabloları onarıyor! Konstantin Volkan ŞEN'in dikkat çeken mesleği
Çiçek yaprakları parlatan ve solmayı durduran tüyo! Dibine koyun yetiyor.. Çiçek yaprakları parlatan ve solmayı durduran tüyo! Dibine koyun yetiyor..
TFF-Kuntz görüşmesi sona erdi! TFF-Kuntz görüşmesi sona erdi!
Galatasaray'ın alternatif çubuklu forması ortaya çıktı Galatasaray'ın alternatif çubuklu forması ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu
Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı İddia: 'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi'
Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı! Evde bulunan plakada 'MHP' detayı Bir silahlı suç örgütü lideri daha yakalandı!