TFF-Kuntz görüşmesi sona erdi!

TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Kuntz, Riva'dan ayrıldı. Toplantıdan çıkan karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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TFF-Kuntz görüşmesi sona erdi!

TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Kuntz, Riva'dan ayrıldı.

Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu.

TFF yönetimi ile Kuntz arasında yapılan görüşme sona erdi.

Kaynak: İHA

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Türkiye Futbol Federasyonu
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