TFF-Kuntz görüşmesi sona erdi!
TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Kuntz, Riva'dan ayrıldı. Toplantıdan çıkan karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
TFF Yönetimi ile Stefan Kuntz arasındaki toplantı sona erdi. Kuntz, Riva'dan ayrıldı.
Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddia ediliyordu.
TFF yönetimi ile Kuntz arasında yapılan görüşme sona erdi.
Kaynak: İHA
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