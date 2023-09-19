Konyaspor Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Konyaspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

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Konyaspor Gökhan Töre'yi renklerine bağladı

Konyaspor, son olarak MKE Ankaragücü'de forma giyen Gökhan Töre ile 1-1 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen törende sözleşmeyi imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekipte 30 numaralı formayı giyecek.

Bayer Leverkusen alt yapısında yetişen Gökhan Töre, Avrupa'da Chelsea U21, Hamburg, Rubin Kazan, West Ham, Beşiktaş, Malatyaspor, Adana Demirspor ve son da MKE Ankaragücü'nde forma giydi.

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