Türkiye Kupası’nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in yaptığı kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Kura çekim törenine kulüp başkanları ve temsilcileri de katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig’den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleminasyon sistemine göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası’nın öneminin altını çizerek, "Ziraat Türkiye Kupası’nın 62. yılını idrak ediyoruz. ’Türkiye Kupası, Türkiye’yi kucaklıyor’ sloganıyla 2012’den bu yana 81 ilde bu güzel oyun oynanıyor. BAL’da dahil olmak üzere 5 ligin bütün takımları bu dev sahneye çıkıyor. Bu ülke futbolu için çok önemli bir iş. Bugüne kadar büyük sürprizler yaşandı. Zaman içinde BAL takımlarının, 3. Lig ve 2. Lig takımlarının üst liglerdeki güçlü takımları elediğini, sürprizlere imza attığını gördük. Bunlar futbolun heyecanını artırıyor" ifadelerini kullandı.

İşte eşleşmeler:

Kaynak: İHA