Dört dörtlük galibiyet: Filenin Sultanları seriye devam ediyor, Arjantin'i 3-1 mağlup ettiler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B grubunda oynadığı dördüncü maçta Arjantin'i 3-1 yenerek dörtte dört yaptı.

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Dört dörtlük galibiyet: Filenin Sultanları seriye devam ediyor, Arjantin'i 3-1 mağlup ettiler

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerindeki dördüncü maçında Arjantin'le karşılaştı. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-16 kazanan milli takım, setlerde 1-0 öne geçti. Mücadelenin ikinci setini 22-25 kaybeden Filenin Sultanları, üçüncü set 25-15 kazanarak yeniden öne geçti.

Maçın dördüncü setinde ise rakibini 25-15 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, maçı 3-1 kazanarak olimpiyat elemelerinde 4'te 4 yaptı.

Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 mağlup etmişti.

SIRADAKİ RAKİPLER: BREZİLYA, JAPONYA VE BELÇİKA

Filenin Sultanları, elemelerdeki kalan maçlarında Brezilya, Japonya ve Belçika ile karşılaşacak.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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