Galatasaray'ın alternatif çubuklu forması ortaya çıktı

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın alternatif forması belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın 3. forması çubuklu olacak. Galatasaray'ın 1923 yani 100 yıl önce giydiği formadan esinlenerek hazırlanan forma sosyal medyaya sızdı.

Bu forma taraftarın büyük beğenisini kazandı. Cumhuriyet'in 100. yılına itafen hazırlanan forma için Galatasaray Mağazacılık A.Ş büyük uğraş verdi.