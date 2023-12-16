Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir" denildi.

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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki futbolcu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

Yeni sözleşme teklifi ile alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'İddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir."

Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması - Resim : 1
Anastasios Bakasetas

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon bordo-mavili formayla 14 resmi maça çıkan Yunan futbolcu, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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