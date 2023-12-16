Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can." ifadelerine yer verildi.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

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