Hasan Arat kararını verdi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay dönemi sona eriyor

Trendyol Süper Lig’in 15.haftasında Fenerbahçe’ye 3-1 yenilen Beşiktaş’ta 5 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Yapılan açıklamayla bu isimlerin Aboubakar, Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Rachid Ghezzal olduğu duyurulmuştu. Siyah-beyazlılar daha sonra Konferans Ligi D Grubu 6.hafta müsabakasında Lugano takımını Cenk Tosun ve Emrecan Terzi’nin attığı gollerle 2-0 yenerek morallendi. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17.haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlarken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ SONA ERECEK

Sercan Dikme’nin haberine göre Beşiktaş’ta devre arası transfer döneminde teknik direktör değişikliği yaşanacak ve Rıza Çalımbay ile yollar ayrılacak. Dikme, Başkan Hasan Arat’ın yabancı bir teknik direktörü takımın başına getirmek istediğini ifade etti.

CONTE OLMADI

Ayrıca Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bazı teknik direktörlerle görüşme gerçekleştirdi. Dikme görüşülen isimlerden birinin İtalyan teknik direktör Antonio Conte olduğu belirtildi. Conte’nin istediği maaş ve transfer bütçesinin fazla bulunduğu için Beşiktaş'ın başına gelmeyeceği kaydedildi.

BRUNO GENESIO

Dikme görüşülen adaylardan birinin Fransız teknik direktör Bruno Genesio olduğunu ifade etti. Genesio 4 yıl Lyon’da, 2 yıl da Rennes’de görev yaptı.

LUCIEN FAVRE

Diğer bir aday olan İsviçreli teknik adam Lucien Favre, Nice, Borussia Dortmunt ve Borussia Mönchengladbach’ta görev yaptı. Dortmunt ile Almanya Süper Kupa şampiyona, Zurich ile 2 İsviçre şampiyonluğu ve 1 İsviçre kupa şampiyonluğu, Servette FC ile 1 İsviçre kupa şampiyonluğu yaşadı.

GRAHAM POTTER

İngiliz Graham Potter, Brighton & Hove Albion’da iyi oynattığı futbolun ardından Chelsea’nin başına geçen Potter, istenen performansı gösteremeyince görevine son verildi. Şuan boşta olan Potter, Nisan 2023’den beri takım çalıştırmıyor.

JULEN LOPETEGUI

İspanyol Julen Lopetegui, kariyerinde Porto, Sevilla, Real Madrid, İspanya Milli Takımı ve Wolwes takımlarını çalıştırdı. Lopetegui Sevilla ile 2019-2020 sezonunda Sevilla ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.