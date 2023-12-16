Eczacıbaşı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-1 yenerek finale yükseldi.

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Eczacıbaşı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı final müsabakasında maça iyi başlayan turuncu-beyazlı takım, ilk 2 seti zorlanmadan 25-16 ve 25-12 kazandı. Rotasyona giden Eczacıbaşı, çekişmeli geçen üçüncü seti 27-25 kaybedince skor 2-1'e geldi. Dördüncü sette rakibinin direncine rağmen etkili bir performans sergileyen Eczacıbaşı Dynavit, bu bölümü 25-21 alarak maçı 3-1 galibiyetle tamamladı.

Eczacıbaşı'nda kaptan Boskovic 23 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Stevanovic 14, Voronkova 13, Hande ise 11 sayıyla galibiyete katkı verdi. Brezilya temsilcisinde ise Tainara'nın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Gruptaki 2 maçını set vermeden kazanan turuncu-beyazlı takım, yarı finali de 3-1'lik galibiyetle geçti. Organizasyonda 2015 ve 2016'da şampiyon, 2019'da ise ikinci olan Eczacıbaşı, 4. kez adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi bugün TSİ 14.30'da VakıfBank ile Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank arasında yapılacak maçta belli olacak. VakıfBank'ın da finale çıkması durumunda 16. kez düzenlenen şampiyonada ilk kez 2 Türk takımı şampiyonluk için karşılaşacak.

Final müsabakası, yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

Kaynak: AA

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Çin
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