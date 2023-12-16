Alman devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde!

Alman devleri Fenerbahçe ve milli takımın yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü.

Alman devleri Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde!

Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi.

Yıldız futbolcu, yükselen formunu geçen ay Milli Takım’ın Almanya ile oynadığı hazırlık maçında da sürdürmüştü.

Alman Bild Gazetesi, Bayern Münih ve Borrussia Dortmund’un Ferdi Kadıoğlu için karşı karşıya geleceğini yazdı.

İtalyan ekipleri AC Milan ve Napoli de Milli oyuncunun peşinde. Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Ferdi için teklif almasına kesin gözüyle bakılıyor.

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