Arda Güler'i utandıran teklif: Kıpkırmızı oldu

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bir hayranına imza verdiği sırada şaşırtan bir teklifle karşılaştı.

Arda Güler'i utandıran teklif: Kıpkırmızı oldu

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.

HAYRANINDAN ARDA'YA İLGİNÇ TEKLİF

Antrenmanlar için İspanyol devinin tesislerine gireceği sırada hayranlarını kırmayan Arda, imza vermek için aracını tesislerin girişinde durdurdu. Genç bir hayranının imza sırasında "Do you f*ck me" ifadeleri ile Arda'ya cinsel birliktelik teklif etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Teklifi başını sallayarak reddeden genç oyuncunun şaşkınlığı kameralara yansırken, Arda Güler'in utangaç tavırları dünya basınında gündem oldu.

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