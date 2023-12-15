Derin Atak ipi göğüsledi

Milli yelkenci Derin Atakan, World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

8-16 Aralık tarihleri arasında Brezilya/Buzios’da gerçekleştirilen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası’na 11 ülkeden çok sayıda sporcu ve antrenör katılırken, Derin Atakan burada gösterdiği başarılı performansla Formula Kite Kızlar Klasmanında Gençler Dünya şampiyonluğunu elde etti.