Trabzonspor’da Thomas Reis Dönemi Başlıyor! Alman Teknik Adamla Prensip Anlaşmasına Varıldı

Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ardından teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce 2024-2026 yılları arasında Samsunspor’u çalıştıran Alman teknik adamın kısa süre içerisinde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya’nın Reis’i Trabzon’a getirmek için Bulgaristan’a gittiğini aktarıldı.

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Trabzonspor’da Thomas Reis Dönemi Başlıyor! Alman Teknik Adamla Prensip Anlaşmasına Varıldı
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Trabzonspor, Fatih Tekke’nin ardından teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile prensip anlaşmasına vardı. Daha önce 2024-2026 yılları arasında Samsunspor’u çalıştıran Alman teknik adamın bordo-mavili ekibin yeni teknik direktörü olması bekleniyor. Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Trabzonspor, aradığı ismi Thomas Reis’te buldu. Taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı öğrenildi.

Trabzonspor’da Thomas Reis Dönemi Başlıyor! Alman Teknik Adamla Prensip Anlaşmasına Varıldı - Resim : 1

RESMİ İMZA İÇİN TRABZON’A GELMESİ BEKLENİYOR

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Thomas Reis’in kısa süre içerisinde Trabzon’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Alman teknik adam, 2024-2026 yılları arasında Samsunspor’da görev yapmıştı. Reis’in Türkiye deneyiminin, bordo-mavili yönetimin tercihinde etkili olduğu belirtiliyor.

Trabzonspor’da Thomas Reis Dönemi Başlıyor! Alman Teknik Adamla Prensip Anlaşmasına Varıldı - Resim : 2

İBRAHİM ŞAHİNKAYA BULGARİSTAN’A GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Thomas Reis’i Trabzon’a getirmek için Bulgaristan’a gitti. Reis’in kısa süre içerisinde Trabzon’a gelerek takımın başına geçmesi ve yeni dönem hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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