Trabzonspor’da Thomas Reis İçin Sürpriz Hamle! Başkan Ertuğrul Doğan Özel Jetini Bulgaristan’a Gönderdi

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Trabzonspor’da teknik direktör arayışında Thomas Reis ismi giderek daha fazla öne çıkıyor. Bordo-mavili yönetimin, Bulgaristan’ın Ludogorets takımını çalıştıran Alman teknik adama resmi teklif yaptığı belirtilirken, görüşmelerin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, anlaşmanın kısa sürede tamamlanması ihtimaline karşı özel jetini Bulgaristan’a gönderdi. Tarafların anlaşmaya varması durumunda Reis’in 24 saat içinde Trabzon’a getirilmesi planlanıyor.

FATİH TEKKE SONRASI YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARANIYOR

Trabzonspor, 1 Eylül’de Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Bordo-mavili kulüp, ayrılığın ardından teknik direktörlük görevi için çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. Takım, yeni teknik adam belirlenene kadar Hüseyin Çimşir yönetiminde sahaya çıkıyor. Trabzonspor’un resmi internet sitesinde de 12 Eylül’de Konyaspor’a karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Çimşir, “Teknik Direktörümüz” ifadesiyle yer aldı. Yönetimin teknik direktör arayışını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediği, Thomas Reis ile yapılan görüşmelerin de bu doğrultuda hızlandırıldığı belirtiliyor.

THOMAS REİS’İN KARİYERİ

Trabzonspor’un gündemindeki Thomas Reis, 4 Ekim 1973’te Almanya’nın Wertheim kentinde dünyaya geldi. UEFA Pro Lisans sahibi olan 52 yaşındaki teknik adam, futbolculuk kariyerinde ağırlıklı olarak orta saha ve savunmada görev yaptı. Reis, teknik direktörlük kariyerinde özellikle VfL Bochum, Schalke 04 ve Samsunspor’daki görevleriyle tanındı.

BOCHUM’U BUNDESLİGA’YA TAŞIDI

Reis’in kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri VfL Bochum oldu. 2019’da takımın başına geçen Alman teknik direktör, Bochum’u 2020-2021 sezonunda 2. Bundesliga şampiyonluğuna taşıyarak Bundesliga’ya yükselmesini sağladı. Reis, ekibinin Bundesliga’da kalmasına da katkı sundu. Bochum’un ardından Ekim 2022’de Schalke 04’ün başına geçen Reis, Alman ekibinde 31 resmi karşılaşmada görev yaptı.

SAMSUNSPOR’DA AVRUPA BİLETİ ALDI

Thomas Reis’in Türk futbol kamuoyunda daha yakından tanınmasını sağlayan dönem ise Samsunspor oldu. 2024-2025 sezonunda Karadeniz ekibinin başına geçen Reis, takımı Süper Lig’de üçüncü sıraya taşıdı. Samsunspor böylece 27 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken UEFA Avrupa Ligi play-off bileti kazandı. Bu başarı, kulübün transfer yasağıyla mücadele ettiği ve kadro imkanlarının sınırlı olduğu bir dönemde geldi. Reis’in Samsunspor macerası 14 Şubat 2026’da sona erdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Alman teknik adamın hem Süper Lig hem de Avrupa’da elde edilen tarihi başarıda önemli pay sahibi olduğu vurgulandı.

SAMSUNSPOR’DA 72 MAÇTA 1,63 PUAN ORTALAMASI

Reis, Samsunspor’un başında çıktığı 72 karşılaşmada maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı. Daha önce Bochum’da 112, Schalke 04’te ise 31 resmi maçta teknik direktörlük yapan Reis’in tercih ettiği sistemlerden biri hücum ağırlıklı 4-3-3 olarak öne çıkıyor.

SÜPER LİG’İ VE TÜRK FUTBOLUNU TANIYOR

Trabzonspor yönetiminin Reis’i öne çıkaran unsurlardan biri, Alman teknik adamın Süper Lig deneyimine sahip olması olarak gösteriliyor. Samsunspor’u üçüncü sıraya taşıyarak Avrupa kupalarına götürmesi, Reis’in Türkiye’deki en önemli referansı konumunda bulunuyor. Reis, temmuz ayında Ludogorets’in başına geçerken Bulgaristan kariyerine başlamıştı. Trabzonspor ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Alman teknik adamın Ludogorets macerası yaklaşık iki ay sonra sona erebilir.

Kaynak: Haber Merkezi