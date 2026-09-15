Süper Lig'in İlk Yarısında Oynanacak Derbi Tarihleri Açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu
TFF, 2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 7-16. hafta maç programını açıkladı. Dört büyüklerin sezonun ilk yarısındaki derbi tarihleri de netleşirken, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının İstanbul’daki yoğun etkinlikler nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe planlandığı bildirildi.
2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 7-16. hafta karşılaşmalarına ilişkin maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun ilk yarısında oynanacak dört büyüklerin derbilerinin tarihlerini de duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamada, 9. haftada oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihinin değiştirildiği belirtildi. Mücadelenin, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe alındığı bildirildi.
Federasyon ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere bağlı olarak lig programında değişiklik yapılabileceğini açıkladı.
DÖRT BÜYÜĞÜN DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig’in ilk yarısında dört büyüklerin kendi aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri şöyle:
19 Ekim 2026: Trabzonspor-Beşiktaş
26 Ekim 2026: Galatasaray-Fenerbahçe
30 Ekim 2026: Beşiktaş-Galatasaray
13 Aralık 2026: Fenerbahçe-Trabzonspor
Kaynak: Haber Merkezi