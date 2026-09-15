Süper Lig'in İlk Yarısında Oynanacak Derbi Tarihleri Açıklandı! Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinin Tarihi Belli Oldu

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2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 7-16. hafta karşılaşmalarına ilişkin maç programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sezonun ilk yarısında oynanacak dört büyüklerin derbilerinin tarihlerini de duyurdu. TFF tarafından yapılan açıklamada, 9. haftada oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının tarihinin değiştirildiği belirtildi. Mücadelenin, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler nedeniyle 26 Ekim Pazartesi gününe alındığı bildirildi.

Federasyon ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda oluşacak eşleşmelere bağlı olarak lig programında değişiklik yapılabileceğini açıkladı.

DÖRT BÜYÜĞÜN DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig’in ilk yarısında dört büyüklerin kendi aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri şöyle:

19 Ekim 2026: Trabzonspor-Beşiktaş

26 Ekim 2026: Galatasaray-Fenerbahçe

30 Ekim 2026: Beşiktaş-Galatasaray

13 Aralık 2026: Fenerbahçe-Trabzonspor

Kaynak: Haber Merkezi