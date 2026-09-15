Beşiktaş-Marsilya Maçının Hakemi Belli Oldu

Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo’nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yaparken, Simone Sozza dördüncü hakem olarak görev alacak. VAR koltuğunda Michael Fabbri, AVAR’da ise Valerio Marini bulunacak.

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Beşiktaş-Marsilya Maçının Hakemi Belli Oldu
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Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 22.00’de başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Andrea Colombo orta hakem olarak görev yapacak. Colombo’nun yardımcı hakemleri Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti olurken, Simone Sozza dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Michael Fabbri, Yardımcı Video Hakem (AVAR) görevini ise Valerio Marini üstlenecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE MARSİLYA’YI AĞIRLAYACAK

Süper Lig’de mücadelesini sürdüren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Fransız temsilcisi Marsilya ile Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken, Beşiktaş-Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 2 MAÇ OYNANDI

Beşiktaş ile Marsilya bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda iki takım da birer galibiyet aldı. Marsilya bu maçlarda 3 gol atarken, Beşiktaş rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki fikstürü şöyle:

17 Eylül 2026: Beşiktaş-Marsilya
15 Ekim 2026: Hoffenheim-Beşiktaş
22 Ekim 2026: Beşiktaş-Crystal Palace
5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva
10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş

Kaynak: Haber Merkezi

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