Trabzonspor Sevgisi Her Yerde: Yeşilliğin Ortasında Bordo-Mavili Ev...

Bir Trabzonspor taraftarı, hayalini gerçekleştirerek Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan Pervane köyüne bordo-mavi boyalı ev yaptırdı. Taraftar, bu hamlesi için "Trabzonspor'a duyulan sevginin en samimi ifadesi" dedi.

Süper Lig'in dört büyük takımından biri olan Trabzonspor'a olan sevgi, bu kez bir evin duvarlarında kendisini gösterdi.. Bosna Hersek'te yaşayan 38 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Halit Gündoğdu, birikimini Araklı'ya bağlı Pervane köyünde gerçekleştirmek istediği bordo-mavi ev hayali için harcadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Gündoğdu, henüz yapım aşamasında olan evi Trabzonspor sevgisinin simgesi haline getirdi.

Trabzonspor Sevgisi Her Yerde: Yeşilliğin Ortasında Bordo-Mavili Ev... - Resim : 1

TRABZON SEVGİSİNİN EN SAMİMİ İFADESİ

Halit Gündoğdu, bordo-maviye boyalı evi, hem gurbetteki özlemin hem de Trabzonspor'a duyulan sevginin en samimi ifadesi olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzonspor Süper Lig
