Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri Çıldırtan Paylaşım! Kerem Aktürkoğlu Detayı Dikkat Çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenen Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği Kerem Aktürkoğlu’ndan gol yemesi olay oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo’nun gol sevinci gündeme bomba gibi düştü. Melo’nun o ismin gol sevincini yapması Fenerbahçelileri çıldırttı. İşte Felipe Melo’nun gündeme düşen o skandal paylaşımı…
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası, Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'dan büyük sevinç geldi. Melo, Aktürkoğlu ile özdeşleşen 'Harry Potter' gol sevincini yapması ortalığı birbirine kattı.
KEREM ATTI BENFICA TURU GEÇTİ
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada golü kaydeden isim Kerem Aktürkoğlu oldu.
Milli futbolcunun bu kritik golü sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi.
MELO’DAN ANINDA PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Benfica formasıyla sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun golünün ardından özel bir video yayımladı.
GOL SEVİNCİ FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTTI
Brezilyalı yıldız, paylaşımında milli oyuncu ile özdeşleşen "Harry Potter" gol sevincini yaptı.