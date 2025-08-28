Fenerbahçe’den Rezalet Oyun! Mustafa Denizli Sahanın En Kötü İsmini Açıkladı: İki Sezondur Yatıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi hasretini 17 sezona çıkartan sarı-lacivertli ekip, dün sahada gösterdiği performansla taraftarını adeta çıldırttı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye karşı gol atması ise çok manidar oldu.

Kritik mücadele sonrası HT Spor ekranlarında yayınlanan "Köşe Vuruşu" programında efsane teknik adam Mustafa Denizli, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yu sert bir dille eleştirdi. Denizli aynı zamanda o yıldız futbolcuyu işaret ederek ateş püskürttü.

FENERBAHÇE’DEN REZALET OYUN

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli, "Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu futbol, bu turu geçmeye, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak etmedi" dedi. Deneyimli teknik adam, maçın ilk 70 dakikasında rakip kaleye hiçbir tehlikeli atakta bulunulmadığını ve Benfica kalecisinin yere yatmadığını vurguladı. Benfica'nın bireysel olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olmadığını ancak sarı-lacivertlilerin ısrarla oynadığı sistemin bu futbolcularla tutmadığını belirtti.

MOURINHO’YU ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Mustafa Denizli, Jose Mourinho'nun maç öncesi ve sırasındaki kararlarını da eleştirdi. Mourinho'nun "Kulübümüzün Şampiyonlar Ligi'ne gitme düşüncesi olsaydı bu transferleri daha evvel yapardı" sözlerini, "bu lafın bugün söylenecek bir laf değil" olarak yorumladı.

Denizli, takımın başlangıç kadrosunda yapılan sürpriz değişikliklere de dikkat çekti. Sezon başından beri kaleyi koruyan İrfan'ın yerine Livakovic'in, son maçta başarılı performans sergileyen Çağlar ve İsmail'in ise yedek kulübesinde olmasının takım psikolojisini bozduğunu ifade etti. Özellikle orta sahada Amrabat, Fred ve Şivanski üçlüsünün bu sistemde Avrupa maçlarında üstünlük sağlamasının çok zor olduğunu söyledi.

SAHANIN EN KÖTÜSÜNÜ AÇIKLADI: İKİ SEZONDUR YATIYOR!

Szysmanki'nin performansını ağır bir şekilde eleştiren Denizli, "Yani Fenerbahçe’ye aşağı yukarı ikinci sezonunda hiçbir maçta, belki geçen seneki Glasgow Rangers maçının ikinci yarısında biraz kaleyi yokladı. Onun haricinde sahada yok. Bu orta sahayla Fenerbahçe’nin orta sahada rakibe üstünlük sağlaması mümkün değil." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi