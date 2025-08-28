Mourinho Avrupa Ligi İçin İddialı... 'Finale Kadar Gideriz'

Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, "Şampiyonlar Ligi olmadı ama Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Benfica'nın kazanmayı hak ettiğini de vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi hayallerine veda etti. Mücadelenin ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi için umutlu konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Bugün daha güçlü bir takıma karşı kaybettik" ifadelerini kullandı. Takımının ilk yarıdaki performansının yetersiz olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler" dedi.

AVRUPA LİGİ İÇİN FİNAL HEDEFİ

Fenerbahçe’nin yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğini hatırlatan Mourinho, bu turnuva için iddialı bir hedef ortaya koydu: "Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Avrupa Ligi’nde daha fazla maç var ve finale kadar gidebiliriz. Hedefimiz bu olmalı."

