Galatasaray, Wilfried Stephane Singo’nun transferi için Monaco ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Yıldız İsmi Sonunda Duyurdu
Süper Lig ekibi Galatasaray bir yıldız ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip Wilfried Stephane Singo’nun transferi için Monaco ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Futbola ülkesinde başlayan Singo, Ocak 2019'da Torino'nun altyapısına transfer oldu. İtalyan temsilcisinde 2023 yazına kadar kalan 24 yaşındaki futbolcu, Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Monaco'ya transfer oldu.

Monaco'da iki sezonda 60 resmi maça çıkan Singo, 4 kez gol sevinci yaşadı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da formasını giyen Singo, savunmanın farklı bölgelerinde oynamasıyla dikkati çekiyor.

