Kimse Bunu Beklemiyordu: Mourinho'dan Kader Maçında Sürpriz 11

Fenerbahçe ve Benfica'non ilk 11'leri belli oldu. Mourinho'nun kaleci tercihi herkesi şaşırttı.

Kimse Bunu Beklemiyordu: Mourinho'dan Kader Maçında Sürpriz 11
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Benfica'nın karşılaşacağı Play-Off rövanş maçının ilk 11'leri belli oldu. Mourinho'nun kaleci tercihi dikkat çekti.

İşte dev maçın ilk 11'leri...

Benfica: Trubin, Dahl, Otamendi, Antonio Silva, Dedic, Enzo Barrenechea, Barreiro, Rios, Kerem Aktürkoğlu, Aursnes, Pavlidis

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Benfica
