Galatasaray Son Duvarını Sağlama Alıyor! Altay Bayındır Devreye Girdi: Cimbom Yeni Kalecisini İngiltere’den Getiriyor

Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Uruguaylı efsane Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışına geçti. Bir türlü aradığı ismi bulamayan sarı-kırmızılı ekipten flaş bir hamle geldi. Galatasaray son duvarını sağlama alıyor. Eski Fenerbahçeli Altay Bayındır devreye girdi. Cimbom’un yeni kalecisi İngiltere’den geliyor. İşte sürpriz transferin detayları…

Uruguaylı eldiven Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı. Gelen son dakika transfer haberi ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecana boğdu.

GALATASARAY’DAN ONANA HAMLESİ

Haberler.com'da yer alan habere göre; Manchester City formasını terleten kaleci Ederson'un transferinden sonuç alamayan Galatasaray, bu kez Onana transferi için Manchester United ile ön görüşmelere başladı.

KIRMIZI ŞEYTANLARLA İLK TEMAS KURULDU

Sarı-Kırmızılı ekibin Onana'nın durumu hakkında bilgi almak İngiliz ekibiyle masaya oturduğu öne sürüldü.

ALTAY BAYINDIR DEVREDE

Öte yandan eski Fenerbahçeli Altay Bayındır’ın bu transfer sürecinde devrede olduğu ve Onana’ya Süper Lig ile ilgili kısa bilgiler verdiği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 29 yaşındaki Kamerunlu eldiven, geçen sezon United forması altında görev aldığı 50 karşılaşmada 65 gol yedi. Kalesini ise 11 maçta gole kapattı.

