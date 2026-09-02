Trabzonspor Premier Lig'in Yıldız Golcüsüyle Anlaştı

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna bir Premier Lig yıldızını daha katıyor. Bordo-mavililer, Tottenham'ın Brezilyalı golcüsü Richarlison'la prensip anlaşmasına vardı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Premier Lig'in Yıldız Golcüsüyle Anlaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Transfer döneminde Mohamed Salah hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Transfermarkt UK'nin haberine göre bordo-mavililer, Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison'la prensip anlaşmasına vardı.

SIRA TOTTENHAM'LA ANLAŞMADA

Trabzonspor'un Richarlison için Tottenham'a 10 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli teklif ettiği ancak İngiliz kulübünün bu teklifi reddettiği aktarıldı. Bordo-mavililerin buna rağmen transferden vazgeçmediği ve Richarlison'u kadrosuna katmak için Tottenham ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Trabzonspor Premier Lig'in Yıldız Golcüsüyle Anlaştı - Resim : 1

TOTTENHAM'DA 134 MAÇA ÇIKTI

Richarlison, 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Brezilyalı forvet, Tottenham formasıyla bugüne kadar 134 resmi karşılaşmada 32 gol ve 15 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor Premier Lig
Son Güncelleme:
Uberden Küçülme Adımı: Binlerce Kişi İşten Çıkarılacak Uberden Küçülme Adımı, Binlerce Kişi İşten Çıkarılacak
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Adana Demirspor’a Büyük Şok! Yeni Sezona Eksi 24 Puanla Başlayacak Adana Demirspor’a Ağır Darbe
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Silivri Açıklarındaki Gemi Kazasında Yeni Detay! Kaptanların Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı Kaptanların Telsiz Konuşmaları Ortaya Çıktı