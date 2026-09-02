Trabzonspor Premier Lig'in Yıldız Golcüsüyle Anlaştı

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Transfer döneminde Mohamed Salah hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Transfermarkt UK'nin haberine göre bordo-mavililer, Tottenham forması giyen Brezilyalı golcü Richarlison'la prensip anlaşmasına vardı.

SIRA TOTTENHAM'LA ANLAŞMADA

Trabzonspor'un Richarlison için Tottenham'a 10 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli teklif ettiği ancak İngiliz kulübünün bu teklifi reddettiği aktarıldı. Bordo-mavililerin buna rağmen transferden vazgeçmediği ve Richarlison'u kadrosuna katmak için Tottenham ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

TOTTENHAM'DA 134 MAÇA ÇIKTI

Richarlison, 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a transfer olmuştu. Brezilyalı forvet, Tottenham formasıyla bugüne kadar 134 resmi karşılaşmada 32 gol ve 15 asist kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi