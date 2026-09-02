Uberden Küçülme Adımı: Binlerce Kişi İşten Çıkarılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uber, şirketin daha yalın ve hızlı bir yapıya kavuşması gerekesiyle kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidiyor. ABD merkezli şirket, dünya genelinde yaklaşık 3 bin 300 pozisyonu kaldıracak. Karar, Uber'in son yıllarda hızla büyümesinin ardından şirket içinde oluşan yönetim katmanlarını azaltmayı ve kaynakları daha öncelikli görülen alanlara aktarmayı amaçlıyor.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, çalışanlara ve ortaklara gönderdiği e-postada, şirketin büyümesiyle birlikte daha fazla yönetim kademesi, koordinasyon ihtiyacı ve parçalı sorumluluk yapılarının ortaya çıktığını belirtti.

Khosrowshahi, bazı organizasyon yapılarının şirket daha küçükken işlevsel olduğunu ancak Uber'in bugünkü ölçeğinde aynı şekilde çalışmadığını ifade etti.

YÖNETİCİ SAYISI YÜZDE 20 AZALACAK

Bloomberg'in haberine göre Uber'de yönetici pozisyonlarının sayısı da yaklaşık yüzde 20 azaltılacak. Uber sözcüsü, bazı yöneticilerin işten çıkarılmak yerine bireysel katkı sağlayan pozisyonlara geçirileceğini belirtti. Buna karşın şirket, yöneticiler arasında kaç kişinin işten çıkarılacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yeniden yapılanma yalnızca yönetici kadrolarıyla sınırlı kalmayacak. İşten çıkarılacak 3 bin 300 kişi arasında yönetici pozisyonunda bulunmayan çalışanlar da yer alacak.

Khosrowshahi ayrıca yalnızca bir veya iki kişiden oluşan ekiplerin sayısının neredeyse yarı yarıya azaltıldığını ve CEO'nun yedi veya daha fazla kademesi altında bulunan çalışanların sayısının düşürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi