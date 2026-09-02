Adana Demirspor’a Büyük Şok! Yeni Sezona Eksi 24 Puanla Başlayacak

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası uygulandığını açıkladı. Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla giriş yapacak.

GEÇEN SEZON 63 PUANI SİLİNMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden lacivert-mavili ekip, FIFA Disiplin Komitesi’nin uyguladığı yaptırımlar sonucunda toplam 63 puan silme cezası aldı. Adana Demirspor, bu cezanın ardından sezonu son sırada tamamladı.

BORÇ VE HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Kulübün eski başkan Murat Sancak döneminden biriken borçları ile yabancı futbolcularla yaşanan hukuki anlaşmazlıkların, art arda gelen transfer yasakları ve FIFA yaptırımlarında etkili olduğu belirtildi. Adana Demirspor, yaşanan mali ve hukuki sorunların ardından yeni sezona da puan cezasıyla başlayacak.

Kaynak: AA