Adana Demirspor’a Büyük Şok! Yeni Sezona Eksi 24 Puanla Başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Adana ekibi, 2026-2027 sezonuna -24 puanla başlayacak.

Son Güncelleme:
Adana Demirspor’a Büyük Şok! Yeni Sezona Eksi 24 Puanla Başlayacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Adana Demirspor’a dört ayrı dosya kapsamında toplam 24 puan silme cezası uygulandığını açıkladı. Adana Demirspor, bu hafta başlayacak 2026-2027 sezonuna -24 puanla giriş yapacak.

GEÇEN SEZON 63 PUANI SİLİNMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de mücadele eden lacivert-mavili ekip, FIFA Disiplin Komitesi’nin uyguladığı yaptırımlar sonucunda toplam 63 puan silme cezası aldı. Adana Demirspor, bu cezanın ardından sezonu son sırada tamamladı.

Adana Demirspor’a Büyük Şok! Yeni Sezona Eksi 24 Puanla Başlayacak - Resim : 1

BORÇ VE HUKUKİ ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Kulübün eski başkan Murat Sancak döneminden biriken borçları ile yabancı futbolcularla yaşanan hukuki anlaşmazlıkların, art arda gelen transfer yasakları ve FIFA yaptırımlarında etkili olduğu belirtildi. Adana Demirspor, yaşanan mali ve hukuki sorunların ardından yeni sezona da puan cezasıyla başlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Adana Demirspor Adana
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Beşiktaş'ta Veda Vakti, Joao Mario İle Yollar Ayrıldı Beşiktaş'ta Veda Vakti, Karşılıklı Olarak Anlaşıldı
Alexander Nübel İstanbul’u Anlattı: İETT Otobüsüne Bindi, Taksim’e Gitti Nübel’in İstanbul Keşfi Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme: Aranan 10 Personelin İsimleri Belli Oldu Silivri Açıklarında Batan Gemide Yeni Gelişme
Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Eşik: Zeinal Abarakov Başsavcıya 4 Saat İfade Verdi
Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu Pentagon Bilançoyu Açıkladı: İran’ı Kör Edecek Tüm Radarlar ve Hava Savunma Tesisleri Vuruldu
Adli Yıl Töreninde Dikkat Çeken Buluşma! Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu Tokalaştı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel Tokalaştı
Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde! İsmail Çanak Teslim Oldu, Adli Kontrolle Serbest Kaldı Cem Küçük Soruşturmasında Yeni Perde