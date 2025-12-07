Trabzonspor Göztepe'yi Deplasmanda Mağlup Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 77. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 85'te Dennis'ten geldi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Göztepe'de ise Rhaldney, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan ve puanını 34'e yükselten Trabzonspor, 2. sıraya yerleşti. 4 maç sonra kaybeden Göztepe ise 26 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Beeşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

