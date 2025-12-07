Trabzonspor Göztepe'yi Deplasmanda Mağlup Etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Göztepe'yi yenerek 2. sıraya yerleşti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 46 ve 77. dakikalarda Ernest Muçi attı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Göztepe'yi Deplasmanda Mağlup Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 46 ve 77. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 85'te Dennis'ten geldi.

İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Trabzonspor'da Wagner Pina, 78. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Göztepe'de ise Rhaldney, 90+7. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan ve puanını 34'e yükselten Trabzonspor, 2. sıraya yerleşti. 4 maç sonra kaybeden Göztepe ise 26 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Beeşiktaş'ı ağırlayacak. Göztepe ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson.

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Serdar, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu.

Kocaelispor-Kasımpaşa Maçında Galip ÇıkmadıKocaelispor-Kasımpaşa Maçında Galip ÇıkmadıSpor
Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!Gençlerbirliği'nde Kriz: Volkan Demirel'den Şoke Eden Karar!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Göztepe Trabzonspor
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kocaelispor-Kasımpaşa Maçında Galip Çıkmadı Kocaelispor-Kasımpaşa Maçında Galip Çıkmadı
Göztepe-Beşiktaş Maçında Kaos! Maç Durdu, Salona Polis Girdi Göztepe-Beşiktaş Maçında Kaos! Maç Durdu, Salona Polis Girdi
ÇOK OKUNANLAR
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası Eskişehir Şehir Hastanesi’nde ’20 Doktor Gözaltına Alındı’ İddiası
İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri… İstanbul’da Yeni İlçe Kuruluyor: İşte Bölgesi, Adı ve Mahalleleri…
İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti! Yol Çöktü, 2 Araç Dereye Düştü Peş Peşe Uyarı Yapılmıştı.... İstanbul Sular Altında Kaldı
Türkiye’nin Konuştuğu Adli Emanet Soygununda 10 Gözaltı Adli Emanet Soygununda Flaş Gözaltılar
İstanbul Erkek Lisesi'nde Neler Oluyor? Kan Donduran Skandalda Flaş Gelişme İstanbul Erkek Lisesi'nde Neler Oluyor?