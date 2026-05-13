Trabzonspor Geriden Geldi, Final Biletini Kaptı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçta geriye düşen Trabzonspor 2-1 kazanarak finale uzandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen bordo-mavililer, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.
Karşılaşmanın büyük bölümünde skor dezavantajıyla oynayan Trabzonspor, 78. dakikada bulduğu golle dengeyi sağladı. Bordo-mavililere finali getiren gol uzatma dakikalarında geldi. Ernest Muçi, 90+2’de şık vuruşla takımını finale taşıdı.
FİNAL 22 MAYIS'TA
Bu sonuçla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’un rakibi oldu. Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak.
Son Güncelleme: