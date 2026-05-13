Trabzonspor Geriden Geldi, Final Biletini Kaptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya geldi. Mücadelede geriye düşen bordo-mavililer, son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Karşılaşmanın büyük bölümünde skor dezavantajıyla oynayan Trabzonspor, 78. dakikada bulduğu golle dengeyi sağladı. Bordo-mavililere finali getiren gol uzatma dakikalarında geldi. Ernest Muçi, 90+2’de şık vuruşla takımını finale taşıdı.

FİNAL 22 MAYIS'TA

Bu sonuçla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor’un rakibi oldu. Final karşılaşması 22 Mayıs Cuma günü Antalya’da oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak.