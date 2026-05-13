Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu Devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaştı. Müsabakayı Beşiktaş, 85-72 kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş GAİN, etkili başladığı maçta Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup ederek kazandı.
Karşılaşmaya hızlı giren siyah-beyazlı ekip, özellikle ilk periyotta yakaladığı 24-1’lik seriyle oyunun kontrolünü eline aldı. Fenerbahçe Beko ilk sayılarını periyodun son bölümünde bulurken, Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 26-9 önde tamamladı.
DEVRE ARASINA AVANTAJLA GİRDİ
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş GAİN, devre arasına 49-28’lik skor avantajıyla girdi. Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda savunmasını sertleştirip hücumda daha üretken bir görüntü sergilese de farkı tamamen kapatamadı.
Üçüncü periyot sonunda 65-52 geride giren Fenerbahçe Beko, son bölümde Wade Baldwin’in sayılarıyla farkı tek hanelere indirdi (60-68). Beşiktaş GAİN, kritik anlarda dış atış isabetleriyle kontrolü yeniden ele aldı ve sahadan 85-72 galip ayrıldı.
