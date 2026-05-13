Beşiktaş, Fenerbahçe Beko’yu Devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş GAİN, etkili başladığı maçta Fenerbahçe Beko’yu 85-72 mağlup ederek kazandı.

Karşılaşmaya hızlı giren siyah-beyazlı ekip, özellikle ilk periyotta yakaladığı 24-1’lik seriyle oyunun kontrolünü eline aldı. Fenerbahçe Beko ilk sayılarını periyodun son bölümünde bulurken, Beşiktaş GAİN ilk çeyreği 26-9 önde tamamladı.

DEVRE ARASINA AVANTAJLA GİRDİ

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş GAİN, devre arasına 49-28’lik skor avantajıyla girdi. Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda savunmasını sertleştirip hücumda daha üretken bir görüntü sergilese de farkı tamamen kapatamadı.

Üçüncü periyot sonunda 65-52 geride giren Fenerbahçe Beko, son bölümde Wade Baldwin’in sayılarıyla farkı tek hanelere indirdi (60-68). Beşiktaş GAİN, kritik anlarda dış atış isabetleriyle kontrolü yeniden ele aldı ve sahadan 85-72 galip ayrıldı.

