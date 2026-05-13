Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı: İlk 11’ler Belli Oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri açıklandı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Gençlerbirliği'yle bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya geliyor.

Süper Lig’i 3. sırada tamamlamayı garantileyen bordo-mavililer, finale yükselerek sezonu kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11’leri netleşti.

Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.

Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

