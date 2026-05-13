Türkiye Kupası'nda Yarı Final Heyecanı: İlk 11’ler Belli Oldu
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'yle deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11’leri açıklandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Gençlerbirliği'yle bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’i 3. sırada tamamlamayı garantileyen bordo-mavililer, finale yükselerek sezonu kupayla taçlandırmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11’leri netleşti.
Gençlerbirliği: Erhan, Hanousek, Hamza, Arda, Fıratcan, Diabate, Samet, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda, Göktan, Ayaz.
Trabzonspor: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: