Beşiktaş Son Dakikada Yıkıldı: Konyaspor Finalde

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, final bileti için sahaya çıktı. Tek maçlık kritik eşleşmede kazanan taraf, son dakikada penaltıdan golü bulan Konyaspor oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazanan Konyaspor, 90+7’de Bardhi’nin golüyle maçı kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

FENERBAHÇE'Yİ DE UZATMALARDA ELEMİŞLERDİ

Daha önce de çeyrek finalde Fenerbahçe’yi uzatmalarda bulduğu penaltı golüyle eleyen Konyaspor, bu kez de aynı senaryoyla adını finale yazdırdı. Konyaspor’un finaldeki rakibi, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.

