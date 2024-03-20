Trabzonspor-Fenerbahçe kavgası stattan dışarı taştı: Şimdi de grafiti savaşları başladı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan taraftar olayları, sadece ülkemizde değil dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarının saldırıya uğraması uluslararası basında geniş yer buldu. Dış basın, Türkiye'de yaşanan bu üzücü olayları 'inanılmaz sahneler' olarak nitelendirdi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi'nin taraftarlara karşı tepkisi de manşetlere taşındı.

Öte yandan Türkiye'de taraftarlar arasında başlayan grafiti savaşı da dikkat çekti. Kadıköy ve Trabzon Adliye Sarayı önünde paylaşılan görseller sosyal medyada hızla yayıldı ve gündem oldu. Maçın heyecanı ve tansiyonunun stat dışına taşması, taraftarlar arasında panik ve gerilimi artırdı. Maçın ardından yaşanan bu olaylarla birlikte grafiti ve pankart savaşları da başlamış oldu.

Kadıköy Belediyesi'nden Açıklama

Görsellerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Kadıköy Belediyesi, Recep Peker Caddesi'ndeki yazılamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Kadıköy Belediyesi, X hesabından konuya ilişkin, 'Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.' açıklamasında bulundu.