TFF iftarını Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanları boykot ediyor: Gözler Trabzonspor başkanında

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

Uzun zamandır barut fıçısına dönen Türk futbolundaki küslükleri ortadan kaldırmak ve barış havasını yaymak için Türkiye Futbol Federasyonu’nun bugün İstanbul’da düzenleyeceği iftara katılmayacağını bildiren kulüp başkanlarına bir yenisi daha eklendi.

Dün erken saatlerde önce Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın iftara katılmayacağı duyuruldu. Arat, dün akşam İnönü Stadyumu’na son kez geldiğine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi protesto eden ve bu nedenle Büyükekşi’nin çıkışmasına neden olan siyah beyazlıların en tanınmış tribün grubu Çarşı’nın verdiği iftardaydı.

ALİ KOÇ KATILMIYOR ERTUĞRUL DOĞAN’IN KATILIMI BELİRSİZ

Yaklaşık bir saat önce iftara katılacağı öne sürülen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bu akşamki iftara katılmayacağı kesinlik kazandı.

Fenerbahçe Başkanı, olaylı Trabzonspor maçı sonrası FBTV’de katıldığı özel yayında TFF’yi Trabzon’daki olayların sorumlusu ilan etmişti.

Bugün Trabzon’da basın toplantısı düzenleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın iftara katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Ancak kulislerde bordo mavililerin başkanının da katılmayacağı konuşuluyor.

GALATASARAY BAŞKANI İFTARDA YER ALACAK

Dört Büyükler’den şu an için başkan düzeyinde katılacağı belirtilen tek kulüp Galatasaray.

Aralık ayında TFF Büyükekşi’nin istifası hakkında “Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu Futbol Federasyonu'nu 6 ay önce biz seçtik” diyerek arkasında duran Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 27 Şubat’ta ise “Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında durduk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi gerekiyor” diyerek TFF’den desteklerini çektiklerini ifade etmişti.

BİR BİR ‘KALSIN’ BİR ‘GİTSİN’ DİYEN ÖZBEK DÜN DE TFF’Yİ TÜRK FUTBOLUNU KAOSTAN ÇIKARACAK KURUM İLAN ETTİ

Dursun Özbek, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra çıkan olaylarla ilgili dün yaptığı değerlendirmede ise görüşlerinden bir kez daha dönüş yaparak TFF’nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarabileceğini söyledi.

Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu’nun buna sebep olanlara bu olaylara karışanlara adil bir yargılama sonucunda gereken cezaları vermesi lazım. Bugünleri hazırlayan olaylar var. Tekrar aynı hataya düşmemek lazım. Türk futbolunun geleceği önemliyse bugün bu olaylarla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu’nun alacağı kararlar da o derece önemlidir. Burada Türkiye Futbol Federasyonu’na büyük iş düşüyor. Artık Türk futbolunu bu kaostan çıkarması lazım” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Trabzon'da yaşadığı skandal Kulüpler Birliği'nde de krize yol açtı.

Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı dikkat çekici bir adım atıldı.

On kulüp, TFF'nin 20 Mart'ta düzenleyeceği iftar yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.

Trabzonspor taraftarlarının Fenerbahçe'ye yönelik saha içi saldırısının ardından futbol dünyasında gergin anlar yaşanıyor.

Bu olayın sonucunda Fenerbahçe, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'da ligden çekilme ihtimalini değerlendireceğini ve Başkan Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun bildirdiğine göre, Süper Lig'deki 20 takımdan 10'u, TFF'nin 20 Mart'taki iftar davetine katılmama kararı aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem